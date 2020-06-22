Нова порція "плівок Порошенка": на них – розмови з Байденом про Коболєва, Burisma і Яценюка

22 черв. 2020
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Позафракційний нардеп Андрій Деркач 22 червня оприлюднив ще одну частину плівок з начебто розмовами п'ятого президента Петра Порошенка та віцепрезидента США у 2015 – 2016 роках Джо Байдена. На них згадується питання захисту глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, компанії Burisma і справу на Яценюка.

Про що йдеться на нових аудіозаписах "плівок Порошенка".

Аудіозаписи для ЗМІ ексрегіонал і випускник академії ФСБ Андрій Деркач презентував на прес-конференції разом зі скандальним експрокурором Костянтином Куликом. Про це повідомляє NNS за посиланням на 24 канал.

Цікаво, що першим нові аудіозаписи розмови, як і першого разу оприлюднили телеканали, які пов'язують із Віктором Медведчуком. Там також транслювали брифінг Деркача. Згодом цю інформацію почали поширювати низка українських видань і телеграм-каналів із проросійською позицією.

Важливо! 24 канал не може ані підтвердити, ані спростувати автентичність та справжність аудіозаписів, як і те, чиї голоси представлені на них. Ми також очікуємо офіційної реакції на чергові закиди Деркача від лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка та його представників.

Тиск на Яценюка і питання Авакова

  • Петро Порошенко в лютому 2016 року, перебуваючи на посаді президента України начебто обіцяв тодішньому віцепрезиденту США Джозефу Байдену, що проти прем'єр-міністра Арсенія Яценюка не відкриватимуться кримінальні справи після його відставки.
  • Зокрема, в аудіозаписі, датованому 11 лютого 2016 року, голоси, схожі на голоси Байдена та Порошенкв обговорювали побоювань Яценюка щодо його відставки і можливості стати фігурантом кримінальних справ. Порошенко нібито запевняв Байдена, що Яценюку не варто хвилюватись з цього приводу.
  • На іншому записі, опублікованому Деркачем і датованому жовтнем 2016 року, Порошенко начебто просив Байдена вплинути на Яценюка. Президент України нібито не хотів, щоб той вплинув на керівника МВС Арсена Авакова, з яким у нього був конфлікт. Крім того, Порошенко буцімто просив Байдена забезпечити підтримку "Народному фронту" в Раді щодо голосування за бюджет, підтримку ініціатив уряду, а також законів для виконання мінських угод.

Дивіться відео епізоду розмови щодо Яценюка:

Питання "Приватбанку"

Голос, який на "плівках" нібито належить Порошенку, каже, що певна недоторканність є і в ексглави НБУ Валерії Гонтаревої. Вона нібито перебуває "під його особистим захистом", адже на неї здійснюється тиск через націоналізацію "Приватбанку".

Захист Коболєва, Гройсман і питання МВФ

  • Порошенко та Байден нібито обговорювали, що керівництво "Нафтогазу" не можна змінювати, бо команда Байдена тісно спілкується з менеджментом компанії.
  • Також Байден начебто повідомив про конфлікт глави "Нафтогазу" Коболєва з тодішнім прем'єр-міністром і попросив врегулювати ситуацію. Порошенко буцімто запевняв, що Коболєва і його заступників не чіпатимуть і обіцяв викликати їх до себе і розібратися в проблемі.
  • Друга розмова Байдена з Порошенком стосується начебто спроб змусити експрем'єр-міністра Гройсмана виконати вимоги МВФ. Інакше США нібито не дадуть Україні кредитних гарантій. Порошенко теж відповів, що займеться цим.
  • Також на "плівках", нібито Байден хотів від глави української держави провести низку реформ, які необхідні МВФ, а у відповідь обіцяв надати кредитні гарантії на суму 1 мільярд доларів. 

В останні три тижні ми продемонстрували дійсно значний прогрес в сфері реформ. Ми проголосували за 100% тарифів, незважаючи на те, що МВФ очікував тільки на 75%,
– каже особа, чий голос Деркач приписує Порошенку.

Відео епізоду щодо керівництва "Нафтогазу":

Проблема Онищенка

  • На ще одному аудіозаписі Порошенко нібито стурбований через спілкування скандального екснардепа втікача Олескандра Онищенка з ФБР. Він наголошує Байдену, що йому цікаво, про що ж мовиться.
  • При цьому викриття Онищенка, Порошенко описав як реалізацію російського сценарію щодо дестабілізації ситуації в Україні. Це начебто змогла зупинити українська розвідка разом з ЦРУ.

Відео епізодів щодо Онищенка та "Приватбанку":

В чому звинувачують Онищенка?

Онищенка в Україні звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами у 2013 – 2016 роках. Збитки оцінюють на суму в майже 3 мільярди гривень. 

У 2016 році Рада позбавила його депутатського імунітету та дала згоду на арешт. Щоправда, тоді він уже виїхав з України.У грудні 2019-го підозрюваного затримали у німецькому місті Аахен і помістили до слідчого ізолятора.

Знову Burisma

  • Здебільшого оприлюднені розмови між Байденом та Порошенком начебто були присвячені компанії Burisma. 
  • Зокрема, експрокурор Кулик сказав, що початкова сума хабара за закриття справи  Рекордний хабар НАБУ та САП мав бути не 6, а 50 мільйонів, – експрокурор Кулик проти ексміністра екології президента компанії Burisma Миколи Злочевського складала 50 мільйонів доларів, а не 6 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Деркач представив файл-схему взаємозв'язків нібито прихильників Демократичної партії США, Гілларі Клінон, Джо Байдена і Джорджа Сороса. Він також сказав і про роль НАБУ в цьому. 

Водночас такі звинувачення трохи дивні, адже саме НАБУ нещодавно викрило гігантський хабар  Мішок з мільйонами за закриття справи проти компанії Злочевського: кого затримали САП і НАБУ на суму понад 6 мільйонів доларів за закриття справи Злочевського та арештували його поплічників.

Дивіться повне відео з пресконференції Деркача, де він оприлюднив нові аудіозаписи:

Що відомо про "плівки Порошенка"

  • 19 травня цього колишній регіонал, а нині позафракційний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка під час його перебування на посаді президента.
  • За словами Деркача, мовиться про дві частини записів. Перша стосується виділення США 1 мільярда гривень в обмін на звільнення ексгенпрокурора Віктора Шокіна, при якому ГПУ розслідувала справу Burisma — компанії, в якій працював син Байдена.
  • Друга частина записів начебто стосується того, що Порошенко, попри відсутність коаліції в Раді, блокував звільнення уряду і призначення дострокових виборів до Верховної Ради. Також в аудіозаписах нібито мовиться про вплив Байдена на наглядові ради великих держпідприємств.

Автор:Олег Терещенко

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