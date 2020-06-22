"Слуга народа" обещает, что скоро в Украине наступит мир

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Лидер партии "Слуга народа" Давид Арахамия выступил с резонансным заявлением. По словам политики, в ближайшие несколько лет Украина полностью вернется к мирной жизни.

Об этом пишет NNS ссылаясь на today.

Давид Арахамия уверен, что к установлению мира в Украине приведут ряд важнейших шагов, которые необходимо сделать уже сейчас. Тогда цель будет полностью достигнута в течение пяти ближайших лет.

Первое, что нужно сделать для прекращения военных действий, по словам Арахамии, это обеспечение экономического роста в Украине. Тогда страна сможет помогать своим гражданам на оккупированных территориях, а на это банально необходимы деньги, которых пока у Украины попросту нет.

Второй шаг – это поддержка программы развития Украины, в рамках которой работает президент Владимир Зеленский.

Давид Арахамия в эфире одного из украинских каналов высказал уверенность, что при условии выполнения указанных шагов, до конца каденции Верховной Рады 9 созыва мир в Украине будет установлен.

Глава фракции "Слуга народа" дал понять, что сказанное им — не пустые слова, над данной задачей ведется активная работа на уровне политической силы, представителем которой Арахамия является.

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