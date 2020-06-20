Местные выборы в Украине: что изменится для избирателей и кандидатов

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Подготовка к местным выборам в Украине идет полным ходом не только "в полях", но и в Верховной Раде. За две оставшиеся до летних каникул пленарные недели парламентарии наверняка окончательно примут поправки в Избирательный кодекс, которые напрямую касаются избирательной кампании на местах, передает NNS со ссылкой на «Сегодня».

Работа над текстом еще кипит, но у экспертов уже куча замечаний. Во-первых, "слуги народа" предлагают понизить необходимый порог избирателей в громадах для проведения там выборов по мажоритарке с 90 тыс. до 15 тыс. То есть в областные и городские советы с количеством избирателей от 15 тыс. независимые кандидаты баллотироваться не смогут – только от партий.

Во-вторых, "слуги" предлагают обязать партии выдвигать своих кандидатов минимум в 2/3 областей, иначе их не допустят к выборам. То есть партия должна зарегистрировать свои ячейки в большей половине областей Украины. В-третьих, очередные местные выборы 25 октября должны пройти на новой территориальной основе, предусмотренной децентрализацией. Здесь последнее слово за правительством. До официального старта избирательного процесса Кабмин должен успеть передать ЦИКу новый план территориальных громад, чтобы на их основе "нарезать" округа.

Что изменится

Несмотря на то что на проведение местных выборов не хватает 1,4 млрд грн, в "Слуге народа" обещают, что пройдут они в положенный Конституцией срок – 25 октября 2020 года. Правда, с изменениями как для партий, так и самих избирателей.

С 1 января 2020 года в Украине начал действовать новый Избирательный кодекс. Для избирателей сайт "Сегодня" выделил два главных новшества. Во-первых, временно-перемещенные лица впервые получат право изменить свой избирательный адрес. Но тут же эксперты предостерегают от так называемого избирательного туризма, когда нечистые на руку кандидаты за деньги будут привлекать на свой округ избирателей.

Во-вторых, изменится сам бюллетень и форма его заполнения. Сначала нужно будет поставить "птичку" напротив партии, за которую голосуете, а в конце бюллетеня написать номер кандидата. Победу получат кандидаты, набравшие более 25% от избирательной квоты голосов своего округа. Для партий проходной барьер 5%.

Пропорциональную систему с открытыми списками новый Избирательный кодекс предусматривает для выборов в Верховную Раду, областные и местные советы, где количество избирателей превышает 90 тыс. человек. Громадам с менее чем 90 тыс. избирателей вернули мажоритарку, позволив баллотироваться независимым кандидатам без необходимости состоять в какой-либо партии. К примеру, на местных выборах в 2010 году баллотироваться можно было только от партий, что увеличивало, как называют это эксперты, партизацию местной власти. Но при этом новый Избирательный кодекс запрещает кандидатам одновременно баллотироваться, к примеру, и в мэры, и в депутаты местных советов.

Плюсы и минусы

Но под куполом решили изменить не просто правила выборов на марше. По словам координатора Гражданской сети "ОПОРА" Ольги Айвазовской, принятый Радой 4 июня в первом чтении законопроект №3485 меняет избирательную систему, хотя Венецианская комиссия говорит, что за год до выборов этого делать нельзя.

Среди авторов законопроекта – замглавы фракции и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Вместе с главой фракции Давидом Арахамией они неоднократно говорили, что голоса за принятие законопроекта №3485 найдутся, и за четыре месяца до местных выборов правила их проведения существенно изменятся.

Самая скандальная норма, которую критикуют абсолютно все эксперты, – снижение уровня пропорционально-партийной системы до 15 тыс. избирателей в громадах. Ныне действующий Избирательный кодекс предусматривает мажоритарку в громадах с количеством избирателей до 90 тыс. По словам бывшего замглавы ЦИК Андрея Магеры, снижение уровня применения пропорционально-партийной системы приведет к "партизации" органов местного самоуправления.

"Выходит, что у нас не только в городах областного, но и районного значения, где почти не существует партийных организаций, некому будет выдвигать кандидатов. И попытки авторов законопроекта предоставить такую возможность организациям партий высшего уровня – это тоже не выход из ситуации (проект №3485 разрешает областным партийным ячейкам выдвигать кандидатов на местных городских выборах и подавать кандидатов в составы избиркомов вместо городских и районных организаций, если таковых ячеек партии там нет – Авт.). Местные выборы – это не общенациональные выборы. И, скажем, районная или областная организация партии не имеет никакого отношения к городским выборам",

– сказал сайту "Сегодня" Андрей Магера.

С ним согласен и бывший заместитель министра регионального развития, а сейчас сотрудник Института гражданского общества Анатолий Ткачук. При этом он заверил сайт "Сегодня", что Кабмин и Рада должны успеть доработать необходимый пакет документов, чтобы очередные местные выборы 25 октября прошли уже на новой территориальной основе, которую предусматривает децентрализация.

Норму о снижении в четыре раза денежного залога для кандидатов, которые будут идти по партийным спискам, эксперты похвалили. А вот предложение впервые ввести залог для мажоритарщиков в размере 20% от минимальной зарплаты, наоборот, раскритиковали. Как и введение общенационального 5%-ного проходного барьера на местных выборах. То есть если, к примеру, одна из киевских партий не набирает в целом по стране 5%, то в Киевраду она не проходит.

Ну и, пожалуй, еще одна дискуссионная норма – поправками в Избирательный кодекс вводится возможность подачи кандидатами документов онлайн, голосования и подсчета голосов с помощью компьютера, других электронных систем и технологий. Но, по словам Андрея Магеры, проектом предусматривается, что все это должно регулироваться положениями, утвержденными ЦИК.

"Это должно регулироваться законом, потому что создается слишком широкое поле для Центральной избирательной комиссии",

– считает Магера.

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