«Все одно піду»: Вакарчук про відмову Ради відпускати його

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Народний депутат України від партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що все одно складе депутатські повноваження, незважаючи на те, що Верховна Рада не схвалила його відставку. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське, яке посилається на пост політика і музиканта у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , Вакарчук вже продумав схему. Він вийде з фракції, а потім буде виключений із партії на з’їзді — так він автоматично втратить депутатський мандат.

«Оскільки власні рішення я не змінюю, то єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандату»,

— написав поки ще депутат.

Він нагадав, що замість нього до Верховної Ради за списком «Голосу» пройде юристка Аліна Свідерська.

«Такий спосіб складання депутатського мандату — вимушений і формальний. І мені шкода, що частина парламентарів залишила мені саме цей варіант. Але, це вже їхня відповідальність. Як і казав раніше, залишаюсь членом партії «Голос», і зроблю все від себе залежне, щоб партія розвивалась і була успішною»,

— додав політик.

Нагадаємо, 11 червня лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук оголосив, що складе повноваження народного депутата. Водночас Вакарчук заявив, що це не означає припинення його політичної діяльності у партії «Голос». Він вважає, що свою місію виконав — привів партію до парламенту.

Замість нього місце у Верховній Раді мала зайняти кандидатка у народні депутати від фракції «Голос» Аліна Свідерська, яка була 19-им номером у виборчому списку партії.

Але 18 червня народні депутати провалили голосування за позбавлення мандата Святослава Вакарчука: це рішення підтримали 175 народних обранців з 226 необхідних. Це означає, що він залишається у статусі народного депутата до того часу, доки депутати остаточно не позбавлять його мандату. Він може подати заяву про складання своїх повноважень ще раз.

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