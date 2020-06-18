"Авакoff": В Киеве состоялась акция за отставку Авакова

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Сегодня, 18 июня, под зданием Верховной Рады проходит акция за отставку главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова и против предоставления ему годового иммунитета.

Протестующие держат в руках плакаты: "Кагарлык. Дело Авакова", "Рюкзаки. Дело Авакова", "Павел Шеремет. Дело Авакова", "Кирилл Тлявов. Дело Авакова", "Где "совок", там и мусор", "Авакoff. Выключите режим полицейского государства" и другие, сообщает NNS со ссылкой на UBR.ua.

Напомним, еще 5 июня в парламенте зарегистрировали постановление об увольнении Авакова.

Ранее на площади Конституции у здания Верховной Рады проходила аналогичная акция протеста с требованием отставки Авакова. К тому же в этот день парламент на часе вопросов к правительству заслушивал отчет главы МВД о состоянии расследований по резонансным делам. В частности, о перестрелке в Броварах под Киевом и изнасиловании сотрудниками полиции женщины в Кагарлыке Киевской области. На эту акцию собрались около трех тысяч граждан.

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