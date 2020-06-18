ВР підтримала законопроєкт про референдум у першому читанні

Завантажте мобільний додаток сайту

Верховна Рада 18 червня у першому читанні підтримала президентський законопроєкт про народовладдя та всеукраїнський референдум. За законопроєкт №3612 проголосували 252 депутати. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Як стало відомо NNS , водночас депутати не підтримали проєкт «Закону про всеукраїнський референдум», ініціаторами якого біли Юлія Тимошенко та Сергій Соболєв, та проєкт «Закону про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою» від депутатів від «Опозиційної платформи — За життя».

Представляв президентський законопроєкт перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук. Він зазначив, що законопроєкт передбачає можливість електронного голосування. З проєкту прибрали консультативні референдуми і передбачили обов’язковість результатів референдуму для Верховної Ради та президента.

9 червня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про всеукраїнський референдум. 17 червня законопроєкт підтримав комітет.