Верховна Рада не відпустила Вакарчука

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Верховна Рада відхилила проєкт постанови «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука». Про це NNS повідомляє, посилаючись на пряму трансляцію засідання, яке відбулося сьогодні, 18 червня.

Як стало відомо NNS , рішення підтримали 175 народних депутатів при мінімально необхідних 226. Після цього спікер Дмитро Разумков оголосив перерву.

Водночас перед тим нардепи проголосували за складання повноважень народного депутата «Батьківщини» Ольги Бєлькової. Вона виступила з трибуни, пояснила, чому йде та подякувала колегам. Бєлькова нагадала, що була депутатом трьох останніх скликань і зазначила, що беззастережно закохана в парламентаризм.

«Це було надзвичайні вісім років мого професійного життя, я закохана в ідею парламентаризму – не в себе саму в цьому залі. Але навіть найкращі професіонали повинні проводити деяке перезавантаження і час від часу звірити теоретичні концепції з реаліями. Я хочу переконатися як професіонал, що написане мною в цьому залі працює так, як задумано там, у реальному секторі економіки. Так буде відповідально», – сказала Бєлькова.

Нагадаємо, народний депутат від «Голосу» Святослав Вакарчук 11 червня заявив, що зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання депутатських повноважень.

Вакарчук на виборах 2019 року вдруге був обраний до парламенту. У 2019 році він створив партію «Голос» та очолив виборчий список партії. На виборах «Голос» отримав 5,82% голосів і, відповідно, 17 депутатських місць за списком; ще троє депутатів від партії перемогли в одномандатних округах.

Вперше Вакарчук взяв участь у позачергових виборах до Верховної Ради 30 вересня 2007 року: він був 15-м номером у списку пропрезидентського блоку «Наша Україна - Народна самооборона». Тоді він був обраний народним депутатом у багатомандатному загальнодержавному окрузі і 23 листопада 2007 року набув депутатських повноважень. Однак уже 11 вересня 2008 року добровільно склав депутатські повноваження. 16 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про дострокове припинення його повноважень. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.