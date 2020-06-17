Комітет ВР не підтримав нову програму Уряду

17 черв. 2020
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Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує не підтримувати програму дій уряду. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Як стало відомо NNS, на підтримку програми під час засідання виступили лише 5 членів комітету, 4 були проти, 4 — утрималися, передає «Інтерфакс-Україна».

Ключовими напрямками у цій програмі визначені:

  • забезпечення адаптивного карантину;
  • стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу;
  • забезпечення зайнятості та державних замовлень;
  • «регуляторна гільйотина»;
  • оптимізація податкового навантаження і адміністрування»;
  • перезапуск промислового сектору;                             
  • реформування транспорту і інфраструктури;
  • розвиток міжнародної торгівлі;
  • цифрова трансформація і розвиток IT сектору.

Не підтримавши цю програму, профільний комітет пропонує Раді визначитися щодо неї шляхом голосування у сесійній залі.

Нагадаємо, минулу програму Кабміну депутати не підтримали і відправили її на доопрацювання.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що завдяки новій Програмі діяльності Кабінету міністрів вдасться почали відновлювати економіку вже у другій половині 2020 року. Цю програму 4 червня не підтримали народні депутати.

В українському уряді прогнозують, що економіка у 2020 році впаде на 3,9%, а урядові експерти очікують на падіння ВВП України на 4,2%.

Раніше ми повідомляли: Вугілля має стати основним паливом для українських ТЕС - Шмигаль

NNS - Національна служба новин

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