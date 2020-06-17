Зеленський створив комітет з розвідки при президентові

- 17 черв. 2020
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Частина президентського указу є засекреченою. Президент України Володимир Зеленський створив комітет з питань розвідки при президенті. І в той же час він ліквідував Об'єднаний комітет з питань розвідувальної діяльності.
Про це NNS дізнався з повідомлення прес-служби Офісу президента.
Новий комітет створений для "вдосконалення системи забезпечення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України".
Зазначимо, що частина указу №230 є засекреченою.
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