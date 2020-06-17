На Донбасі сьогодні загинув український військовий

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Україна знову має втрати на фронті. Сьогодні, 17 червня, на Донбасі загинув український військовий. Про це NNS повідомляє з посиланням на вечірнє зведення штабу ООС.

Як стало відомо NNS, Сьогодні збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Окрім цього агресор застосував біля Луганського гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а неподалік Шумів – стрілецьку зброю.

На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

Наші воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, - повідомляють в штабі ООС.

16 червня збройні формування РФ 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями 122 мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Оріхове, Кримське, Новоолександрівка, Новозванівка, Мар’їнка, Авдіївка та Пищевик.

За даними розвідки, 16 червня українські військовослужбовці знищили одного окупанта.

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