"Разговоры о третьем Майдане небезосновательны", - писатель Жадан об Украине и украинцах

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Известный писатель Сергей Жадан высказался о третьем Майдане в Украине. По его словам, разговоры о третьем Майдане в Украине небезосновательны. Более того, история свидетельствует о том, что регулярные революции в стране – это уже закономерность.

Такой прогноз он озвучил 2019 года в интервью для программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой, пишет NNS со ссылкой на Политека.

"Я думаю, что возможна (революция. – прим. ред.) и не одна в Украине. Сейчас все говорят о третьем новом Майдане, забывая, что вся история новейшей Украины – это уличные протесты, это массовые выступления, которые фактически и дают толчки движения государству",

– подчеркнул он.

Он отметил, что за года независимости в Украине наблюдалось несколько масштабных революций, поэтому неисключено, что они произойдут вновь.

"Это и студенческие протесты 90-го года, это и "Украина без Кучмы" (о ней почему-то часто забывают, хотя она была очень важна для пробуждения гражданского общества), это и 2004 год, и выступления 2010 года более региональные, и 2014 год. Поэтому я могу предположить, что на наш с тобой век еще выпадет не одна революция",

– добавил он, отвечая на вопрос Соколовой.

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