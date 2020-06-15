Шарий призвал жителей неподконтрольной территории получать российские паспорта

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На своей странице в facebook видеоблогер Анатолий Шарий снова обратился к жителям неподконтрольных территорий и призвал их получать российские паспорта.

Блогер напомнил, что украинцы видят отношение «самых честных СМИ вроде Радио Свобода», а также многих политиков, кроме того, заметно и отсутствие реакции правоохранительных органов на российский паспорт журналиста Павла Казарина.

«Вы теперь не имеете никаких сдерживающих факторов для получения паспортов РФ. Я всегда вас за это осуждал. Я был неправ. Извините. Получайте на здоровье», - обратился блогер к жителям Донбасса. Также он подчеркнул, что лучше всего загранпаспорт по внутреннему получать в Ростове, Петербурге или Москве, чтобы потом по этому документу было проще летать в Европу. Шарий призвал всех быть такими же, как журналисты Радио Свобода.

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