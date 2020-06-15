Кабмін затвердив нову програму дій: що вона передбачає

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Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні, 12 червня, прийняв постанову про затвердження Програми діяльності Уряду. Про це NNS повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Як стало відомо NNS , прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час обговорення проекту Програми на засіданні Уряду наголосив, що проект має бути внесений до Верховної Ради уже сьогодні.

У програмі задекларовано продовження Україною шляху євроінтеграції за допомогою посилення курсу співпраці в рамках «Східного партнерства» та забезпечення відповідності України критеріям членства в ЄС, оновлення положень Угоди про асоціацію, впровадження визначених технічних та адміністративних стандартів НАТО.

Програма передбачає, що Уряд продовжить цифровізацію державних послуг. Зокрема, заплановано запровадження мінімум 200 державних послуг, доступних он-лайн. Також Програма містить низку заходів, направлених на реінтеграцію тимчасово окупованих територій.

Фінансово-економічний блок Програми передбачає продовження заходів щодо підтримки національного виробника та розробки й запровадження стимулів для розвитку бізнесу в Україні.

Зокрема, профільні міністерства мають працювати за наступними напрямками:

збільшення кількості зайнятих осіб у малому та середньому підприємництві;

середньорічне зростання фізичних обсягів експорту щонайменше на 5%;

збільшення питомої ваги експорту товарів до ЄС в загальному обсязі експорту товарів;

здійснення переходу від експортно-сировинної спрямованості до технологічної;

проведення прозорої приватизації державних підприємств;

збільшення кількості зареєстрованих фермерських господарств, у тому числі сімейних фермерських господарств, за рахунок залучення фінансових ресурсів у здійснення їх господарської діяльності;

10% валового внутрішнього продукту України формуватиме ІТ-галузь;

забезпечення фінансування сектору безпеки і оборони на рівні не менше 5% запланованого обсягу ВВП;

оптимізація структури та чисельності податкових органів, та за іншими напрямками.

Соціальний блок Програми Уряду, у свою чергу, концентрує увагу на наступних найважливіших завданнях:

щорічний перерахунок пенсій 11 млн пенсіонерів;

спрощення порядку призначення субсидій;

зростання кількості реабілітаційних установ, які надають послуги за принципом «гроші ходять за людиною», на 10%;

підвищення розміру допомоги понад 32 тис. опікунам (піклувальникам) на 43 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо.

«Внаслідок реалізації всіх ініціатив Уряду ми плануємо покращити добробут українців. Соціальні стандарти життя людей зростуть, незалежно від місця проживання та соціального статусу. Це головна мета нашої роботи на посадах в Уряді»,

- прокоментував зміст Програми Денис Шмигаль.

Нагадаємо, попередній план діяльності Верховна Рада повернула Уряду. Якщо нова програма не знайде підтримки у депутатів, це може призвести до відставки Кабміну.

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