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Військові експерти зі Сполучених Штатів Америки оцінили шанси Росії по захопленню України. Про це NNS повідомляє з посиланням на Економічні новини.

Згідно отриманої NNS інформації, експерти вказують на високий мобільний потенціал саме Південного і Західного військових округів РФ. При цьому військові фахівці висловили думку, що у Росії в даний момент відсутні можливості для повного захоплення України. Москва зараз набагато слабкіша, ніж у СРСР в кінці 80-х років.

Як повідомили в американському аналітичному центрі RAND, сьогодні потенціал російської армії становить всього 30% від потенціалу, який був у СРСР, а потенціал Сухопутних військ — і зовсім 20%. За даними експертів, кількість літаків російської військової транспортної авіації скоротилася у п'ять разів — з 500 до 100 одиниць, кількість десантних кораблів — з 80 до 20, а кількість танків, які вони можуть транспортувати з 603 до 203.

Однак аналітики рекомендують не втрачати пильність, оскільки Кремль недооцінювати вкрай небезпечно. Зокрема, вони вказують на високий мобільний потенціал Південного і Західного військових округів РФ, які курують український напрям. За інформацією експертів, РФ продовжує активно розвивати свою військову інфраструктуру саме на кордоні з Україною. І якщо на початку російсько-українського конфлікту там знаходилося 75-80 батальйонів, то тепер там на постійній основі дислокуються 20-а і 8-а загальновійськові армії.

Втім, експерти вважають, що Росія ніколи не зможе пересунути до кордону з Україною всю армію, залишивши без захисту інші стратегічні напрямки. На думку американських аналітиків, Росія зараз здатна завдати шкоди і захопити один великий український регіон, наприклад, це може бути Харків. А ось для окупації навіть всієї лівобережної України ресурсів у Кремля недостатньо.

Як раніше повідомлялося, критичний дефіцит води в Криму може стати причиною чергового витка наступ Росії на Україну. Так стверджує аналітик американського центру The Jamestown Foundation Підлогу Гоубл.

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