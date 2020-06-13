Правительство изменило пропускной режим на границе

- 13 черв. 2020
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Из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом правительство вводит другой пропускной режим на границе. Об этом на заседании Кабмина в пятницу, 12 июня, сообщил министр здравоохранений Максим Степанов.
"С одной стороны… те изменения которые мы предлагаем, мы предлагаем другой пропускной режим через КПВВ. С другой стороны, мы разрешаем экскурсионное обслуживание групп - не более 50 человек с целью обеспечения внутреннего туризма",
- добавил Степанов, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.
"Я просил бы некоторые вещи доработать, чтобы закончить, в том числе эпидрасследование относительно ситуации. Когда мы планировали послабление, то понимали, что после смягчения заболеваемость несколько вырастет, но не так, что второй день подряд бьем рекорды",
- добавил он.
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