Правительство изменило пропускной режим на границе

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Из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом правительство вводит другой пропускной режим на границе. Об этом на заседании Кабмина в пятницу, 12 июня, сообщил министр здравоохранений Максим Степанов.

"С одной стороны… те изменения которые мы предлагаем, мы предлагаем другой пропускной режим через КПВВ. С другой стороны, мы разрешаем экскурсионное обслуживание групп - не более 50 человек с целью обеспечения внутреннего туризма",

- добавил Степанов, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

"Я просил бы некоторые вещи доработать, чтобы закончить, в том числе эпидрасследование относительно ситуации. Когда мы планировали послабление, то понимали, что после смягчения заболеваемость несколько вырастет, но не так, что второй день подряд бьем рекорды",

- добавил он.

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