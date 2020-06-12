Аваков «умив руки» від справи Шеремета

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відмовився відповісти на питання, чи мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським після його прес-конференції, і чи пов’язані з цим зміни у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду.

Як стало відомо NNS Арсен Аваков відсторонився від справи Шеремети, заявивши, що це не його і не президента компетенція. Він сказав:

"Президент публічна особа, яка виконує свої повноваження. У Конституції не написано, що він має керувати якимось слідством і так далі. Зарубайте собі це на носі. Більше того – і міністр цим не займається. Є матеріали слідства, до яких відповідно до закону під розписку слідчого ми отримуємо доступ. Є ознайомлення".

Аваков додав також, що на сьогодні у справі Шеремета у виділеному епізоді матеріали відкриті для захисту і передані в суд.

Він закликав журналістів "зупинити політичні спекуляції", дати відправити справу в суд, об там захист і обвинувачення озвучували свої аргументи, а суд виносив рішення.

Аваков також додав, що в Україні не будуть "виносити рішення по мірі активності на суді у справі Стерненка чи у справі Шеремета", а будуть "виносити рішення, виходячи з фактів".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розслідування справи Шеремета – особиста відповідальність Авакова, і що він хоче побачити, як це закінчиться.

Голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський припускав, що міністра внутрішніх справ можуть відправити у відставку, якщо розслідування вбивства журналіста розвалиться.

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