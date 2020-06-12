Було 490, стало 129: уряд наново поділив Україну на райони

12 черв. 2020
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Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 12 червня затвердив список 129 районів в Україні, замість 490 існуючих, передає Українська правда, інформує NNS.

"Зараз існує на мапі 490 районів, їх пропонується укрупнити і створити втричі менше. Існуючий районний поділ був утворений ще В СРСР, у першій половині минулого століття. Це не відповідає сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу на субрегіональному рівні, тому треба наводити порядок.

Для прикладу, є райони, де проживає 5 тисяч людей і є райони, де проживає 180 тисяч людей. Великі перекоси у субвенціях, дотаціях. Відповідальність у таких районах однакова, а навантаження різне", — пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, новий проєкт районування областей потрібен для ефективного функціонування влади та не дублювання функцій.

“Повноваження міст обласного значення і районів, які створені, які територіально входять в міста обласного значення — не перетинаються. Перетину повноважень не буде”, — додав Шмигаль

Зокрема, у постанові передбачається формування такої кількості районів:

  • АР Крим - 10 районів;
  • Вінницька область - 5 районів;
  • Волинська область - 4 райони;
  • Дніпропетровська область - 6 районів;
  • Донецька область - 8 районів;
  • Житомирська область - 4 райони;
  • Закарпатська область - 5 районів;
  • Запорізька область - 5 районів;
  • Івано-Франківська область - 5 районів;
  • Київська область - 6 районів;
  • Кіровоградська область - 4 райони;
  • Луганська область- 8 районів;
  • Львівська область - 7 районів;

  • Миколаївська область - 4 райони;
  • Одеська область - 6 районів;
  • Полтавська область - 4 райони;
  • Рівненська область - 4 райони:
  • Сумська область - 5 районів;
  • Тернопільська область - 3 райони;
  • Харківська область - 7 районів;
  • Херсонська область - 3 райони;
  • Хмельницька область - 5 районів;
  • Черкаська область - 4 райони;
  • Чернівецька область - 3 райони;
  • Чернігівська область - 4 райони.

Детальніше з проєктами карт майбутніх районів кожної області та АР Крим можна ознайомитись: ТУТ.

Крім того, Кабмін прийняв рішення щодо формування ОТГ (Об'єднана територіальна громада):

  • У Київській області передбачається формування 69 територіальних громад,
  • У Волинській області - 54 ТГ,
  • В Одеській області - 91 ТГ,
  • У Полтавській області 61 ТГ,
  • У Запорізькій області - 67 ТГ,
  • У Херсонській області - 49 ТГ,
  • У Тернопільській області - 55 ТГ,
  • У Хмельницькій області - 60 ТГ,
  • У Донецькій області - 66 ТГ,
  • У Житомирській області - 65 ТГ,
  • У Закарпатській області - 64 ТГ,
  • У Чернівецькій області - 52 ТГ,
  • У Дніпропетровській області - 86 ТГ,
  • У Сумській області - 51 ТГ,
  • У Чернігівській області - 57 ТГ,
  • У Харківській області - 56 ТГ,
  • У Луганській області - 37 ТГ,
  • У Миколаївській області - 52 ТГ,
  • У Кіровоградській області - 49 ТГ,
  • У Черкаській області - 67 ТГ,
  • В Івано-Франківській області - 62 ТГ,
  • У Рівненській області - 64 ТГ,
  • У Вінницькій області - 63 ТГ,
  • У Львівській області - 73 ТГ.

Постанову підтримали з доопрацюванням в одноденний термін. Урядовці плануюють переглянути Полтавську, Одеську, Вінницьку, Житомирську, Львівську та Сумську області.

Автор: Маруся Оффон

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