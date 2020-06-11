В Україні дозволили голосувати на виборах людям без реєстрації

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Невдовзі право голосу зможуть реалізувати ще понад мільйон виборців без зареєстрованого місця проживання. Таке рішення прийняла ЦВК. Про це повідомляє NNS з посиланням на офіційний сайт Центральної виборчої комісії.

Як стало відомо NNS , центральна виборча комісія своєю постановою затвердила Порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання. Ця постанова Комісії набирає чинності з 1 липня 2020 року.

Затверджений Порядок встановлює процедуру визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, згідно з частиною четвертою статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців”.

Слід зазначити, що 18 травня 2020 року Комісія затвердила Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців”. Завдяки цьому можливість брати участь у голосуванні, в тому числі на місцевих виборах, отримали внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти, інші виборці, які з певних причин вимушені проживати не за місцем своєї реєстрації.

Водночас чимала кількість громадян України (понад 1 млн осіб) і надалі не мала можливості реалізувати своє право голосу. Йдеться про виборців, які не мають зареєстрованого місця проживання. До цієї категорії виборців відносяться й особи, яким на момент голосування тільки виповнилося 18 років, а отже вони набули право голосу, але з певних причин не мали можливості зареєструватися за місцем проживання.

Тож Центральна виборча комісія з власної ініціативи вирішила врегулювати питання щодо забезпечення реалізації й захисту виборчих прав зазначеної категорії громадян. Саме з цією метою підготовлено і ухвалено зазначений документ.

Відтак, цим Порядком, зокрема, передбачено, що орган ведення Державного реєстру виборців (ДРВ) може визначити виборчу адресу виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, за місцем його фактичного проживання.

Для цього такому виборцю необхідно звернутися до органу ведення ДРВ за місцем свого фактичного проживання на території України із заявою:

щодо включення до ДРВ – у разі якщо громадянин України, якому виповнилося 18 років, виявив, що його не включено до нього;

щодо зміни виборчої адреси – у разі, якщо запис про виборця міститься у ДРВ, але він вибув із зареєстрованого місця проживання.

Таку заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі з використанням мережі Інтернет. Заява в паперовій формі може бути подана також через уповноважену особу, повноваження якої оформлено відповідно до законодавства. Ця новела дозволить скористатися цією процедурою особам з інвалідністю. Заява в електронній формі подається із застосуванням кваліфікованого електронного підпису виборця.

Важливо враховувати, що вказані заяви можна подавати у міжвиборчий період та у перші п’ять днів виборчого процесу. Разом з тим, виборець, якому органом ведення ДРВ вже було визначено виборчу адресу за фактичним місцем його проживання, може звернутися із новою заявою щодо чергової зміни не раніше ніж через 180 днів після внесення першої до ДРВ.

Таким чином, з моменту набуття чинності цим Порядком відсутність у громадянина України зареєстрованого місця проживання припинить бути перешкодою для його участі у голосуванні як під час проведення загальнодержавних, так і місцевих виборів. Відтак, у формуванні депутатського корпусу різних рівнів зможуть взяти участь додатково понад мільйон громадян України.

“Центральна виборча комісія намагається послідовно створювати умови для забезпечення реалізації виборчих прав громадян України. Після створення можливостей для участі в голосуванні внутрішньо переміщених осіб та виборців, які проживають не за місцем своєї реєстрації, Комісія зробила наступний важливий крок у цьому напрямі. Ухвалений сьогодні Порядок створює юридичні передумови для реалізації виборчих прав громадянами, які з певних причин не мають зареєстрованого місця проживання. Тепер кожен із них безвідносно до місця своєї реєстрації або навіть за її відсутності, за умови проходження простого алгоритму, може взяти участь у виборах. В тому числі й органів місцевого самоврядування у територіальній громаді, де він фактично проживає. Завдяки цьому документу, безумовно, суттєво збільшиться і кількість виборців, які зможуть взяти участь у голосуванні. Зокрема, й під час чергових місцевих виборів, які мають відбутися восени поточного року”,

– наголосив Голова ЦВК Олег Діденко.

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