Богдан Зеленському: «Ви перетворили Україну на посміховисько»

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Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан різко висловився на адресу Зеленського. Про це NNS повідомляє з посиланням на його пост у Фейсбуці.

Зокрема Андрій Богдан заявив, що президент проміняв країну мрій на «теплу ванну» і перетворив Україну на посміховисько, дозволивши маніпулювати собою. Екс-очільник ОПи написав:

«Шановний Володимир Олександрович, хотів відповісти на Ваше інтервью (мається на увазі інтерв’ю «Українській правді» - ред.)

Правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у випадку коли ці люди розійшлись. Звичайно, це правило в Україні досить часто порушується і я, як адвокат, в тому числі і Ваш, можу розповісти і розповідав Вам сотні історій чим це закінчувалось (Ніколи нічого хорошого). Звичайно, я є носієм знань дуже чутливих для Вас і для країни, але повірте, я залишусь порядною людиною. Щодо позбавлення мене влади - так я Вам вдячний, тому що моє Ім’я не буде мати відношення до хаосу в який Ви кидаєте країну. Дозвольте мені нагадати одну нашу з Вами домовленість - я пообіцяв, що буду поряд з Вами чесно працювати, до того моменту, поки Ви мені не дозволите піти. Оскільки я йшов не за посадами, а за реалізацією мрії. І я багато зробив за пів року - Ми з Вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, яку Ви за чотири місяці перетворили у посміховисько. Мені щиро жаль, що наші мрії про країну щасливих людей де немає корупції, Ви проміняли на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей, які Вами маніпулюють. З повагою, Андрій Богдан»

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