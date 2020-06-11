Зеленський розповів, чи пропонував Авакову піти у відставку

Завантажте мобільний додаток сайту

Президент Володимир Зеленський розповів, чи пропонував міністру МВС піти у відставку. І пояснив свою позицію. Про це NNS повідомляє з посиланням на інтерв’ю голови держави Українській правді.

Як стало відомо NNS , президент Володимир Зеленський заявив, що такої пропозиції Авакову він не висловлював. Навіть після двох резонансних справ про тортури у Кагарлику та стрілянину в Броварах не пропонував міністру піти.

При цьому, відповідаючи на питання, чи вважає він Авакова «потужним», Зеленський не зміг дати однозначну відповідь. Він також погодився, що за резонансні справи відповідальність має нести міністр. На питання щодо пропозиції відставки Зеленський відповів:

«Ні, я не пропонував. Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінусь, ми це проговоримо».

Стосовно ж умов для відставки глави МВС, то президент нагадав, що хоче побачити результат від справ Гандзюк і Шеремета.

«Шеремет – його особиста відповідальність. І я йому казав, що хочу побачити, як це закінчиться. Те, що я бачу і суспільство це бачить – там все дуже неоднозначно. Я хочу, щоб він довів це, тому що це дуже гучна справа. Я би не хотів, щоби історія з Шереметом була такою, як історія з Гонгадзе: всі знають, що журналіста вбили, всі розуміють, що хтось за цим був і як це зроблено. І навіть хтось сидить, хтось кудись зник. Але відповіді, от такої чистої, відвертої відповіді – ось його вбили, ось вбивця, він сидить, йому дали 30 років – такого немає. Чистоти відповіді немає»,

- пояснив глава держави.

Раніше ми повідомляли: ВІДЕО - ДБР підготувало ролик про Порошенка з вставками 95-го кварталу