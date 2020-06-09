Зеленський розповів про свої сни та найбільший страх

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Володимир Зеленський у відвертому інтерв’ю Українській правді розповів, які сни його мучили тривалий час та чого він боїться найбільше у житті. Про це NNS повідомляє з посиланням на відповідне інтерв’ю.

Як стало відомо NNS , тривалий час президент України Володимир Зеленський не міг нормально спати через нічні кошмари. Йому снилося, що він не міг подолати прірву або, що він задихається. Про це глава держави розповів кореспондентам "Української правди" під час дводенного відрядження до Хмельницького та Кам’янець-Подільського.

"Був якось тривалий період - я не міг подолати прірву. Мені потрібно було стрибнути з одного берега на інший, а там - прірва. Я весь час стрибав, і не долітав",

- розповів Зеленський про сон, який його переслідував раніше уночі.

Зеленський припускає, що всі жахіття йому сняться через те, що він спить на животі.

"І часто бувало уві сні задихався (снилося таке – ред.). Уві сні було багато різних ситуацій, в яких ти захлинаєшся, тонеш і так далі. Просто я сплю на животі (посміхається). Я на спині не сплю. Так вийшло… Дружина каже, що хроплю",

- додав президент.

Із найбільших страхів у президента - переживання за дітей.

"… боюся дуже за дітей. Прям ... Прям на такому рівні. Вважаю, не зовсім нормальному. Вважаю, є перебір",

- сказав президент.

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