Клімкін розповів, як повернути Крим та Донбас

- 08 черв. 2020
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Ексглава МЗС України Павло Клімкін розповів, як повернути Крим та окуповані території Донецької і Луганської областей. Про це NNS повідомляє з посиланням на СтопКор.
Як стало відомо NNS , Клімкін заявив, що для того, аби звільнити окуповані Росією території, потрібно зробити це національною ідеєю, заручитися підтримкою партнерів та вибудувати стратегію. Про це він сказав у ефірі каналу "Україна 24".
На його переконання, кожен українець має цього прагнути і бути готовим жертвувати.
"Політика наздожене нас за будь-якої погоди, так само, як і за будь-якої погоди ми повинні звільнити Крим і Донбас. Це має бути всередині нас, це має стати справжньою національною ідеєю, коли кожен готовий для цього жертвувати. У нас є багато людей, які ні в що не вірять, але історію роблять не вони, а небайдужі. Завдяки тим, хто загинув, ми не програли, і це фантастична перемога",
– сказав Клімкін.
За його словами, крім того, необхідно заручитися міжнародною підтримкою партнерів та друзів, а також вибудувати стратегію звільнення окупованих територій Донбасу та Криму, яку підтримуватимуть українці.
"Перемогти Росію і Путіна можна тільки разом із нашими партнерами, тільки так це працює. Ми маємо розуміти нашу стратегію, що ми робимо. Кожен українець повинен мати цю стратегію у голові та у серці",
– сказав Клімкін.
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