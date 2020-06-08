Росіяни стверджують, що доправили «гумконвой» до Києво-Печерської лаври

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Президент генеральної асамблеї Міжпарламентської асамблеї православ’я, депутат Держдуми РФ Сєргєй Гаврілов заявив, що православні віряни Росії змогли допомогти Києво-Печерській лаврі гуманітарною допомогою. Про це NNS повідомляє з посиланням на російське видання «Царьград».

Спосіб доставки вантажу і спосіб перетину державного кордону України у повідомленні не озвучується. На офіційній сторінці Києво-Печерської лаври також відсутня інформація про отримання російського «гумконвою».

"Вантаж з гуманітарною допомогою доставлений в Лавру і лікарні Києва, незважаючи на протидію при минулих спробах",

- наводить слова парламентарія його прес-служба.

У РФ заявили, що спроби допомогти священникам лаври були й раніше, але «істерична реакція» Блоку Петра Порошенка змусила офіційний Київ відмовитись від російської гуманітарки.

Нагадаємо, ще наприкінці квітня Москва вимагала пустити гумконвой до лаври. Тоді омбудсмен РФ Тетяна Москалькова звернулася до Людмили Денісовоі з проханням допомогти з доставкою до лаври гуманітарного вантажую Денісова відповіла, що не вирішує таких питань, а тільки контролює дотримання прав.

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