Зеленський назвав трьох кандидатів на міністра освіти (відео)

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Президент України Володимир Зеленський назвав трьох основних кандидатів на посаду міністра освіти й науки, яка залишається вакантною з березня 2020 року. Про це NNS повідомляє з посиланням на rubryka.com.

Як стало відомо NNS , про це він розповів під час неформального спілкування з журналістами в резиденції "Залісся". Відео спілкування оприлюднило видання НВ. Президент розповів, що поспілкувався з кількома кандидатами.

"Ми подивилися кілька варіантів. Прекрасні були люди, які знають той чи інший напрямок. Є людина в науці – Олександра Антонюк. Я впевнений, що вона до нас приєднається. Вона може очолити напрямок науки… Після цього були ще кілька людей. Вони теж всі хороші, але не можуть бути міністрами – мені здається, через їхню слабкість у цілому, слабкість особистості, хоча професійна людина",

– заявив Зеленський, не уточнивши, про що йде мова.

Глава держави зазначив, що консультувався з приводу призначення міністра освіти з ректорами навчальних закладів.

"Після цього я зустрівся з багатьма ректорами провідних вишів, їх було десь 30-40. Вони всі запропонували мені кілька варіантів", – повідомив Зеленський і назвав трьох кандидатів.

Це, за словами президента:

керівник Апарату Офісу президента України Олексій Дніпров (який раніше був заступником Дмитра Табачника – міністра часів Віктора Януковича);

голова комітету з питань освіти у Верховній Раді Сергій Бабак (планувалося, що він спочатку очолить міністерство, але він відмовився, оскільки "ще не все зробив" у ВР);

ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет (який був членом Партії регіонів).

Володимир Зеленський уточнив, що ректори радили йому обрати одного з трьох запропонованих кандидатів.

Президент додав, що планує наступного тижня поїхати до Чернігова, щоб зустрітися з Сергієм Шкарлетом.

"Ми ще його (Шкарлета, – ред.) не призначаємо. В середу я поїду в Чернігів. Я збираюся прийти в університет, я хочу просто подивитися, як він виглядає, хочу поговорити зі студентами та зрозуміти, що це за людина",

– наголосив Зеленський.

Він висловив думку, що некоректно докоряти Шкарлету за членство в Партії регіонів, тому що в неї "заганяли всіх вчителів в областях".

"Мені здається, що якщо ми вже пів року шукаємо міністра освіти, то треба на чомусь зосередитися",

– додав президент.

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