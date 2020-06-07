«Слава Україні» і жовто-блакитні кульки піднялися в небо над Омськом (відео)

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Колишнього в'язня Кремля із Запорізької області в російському Омську привітали з Днем народження української піснею та запуском в небо жовто-блакитних повітряних кульок.

Євген Панов – ветеран АТО і волонтер з Енергодара кілька років провів у російських тюрмах і був повернутий в Україну в рамках обміну полоненими у вересні 2019 року. NNS публікував інтерв'ю з матір'ю Євгена Вірою Котелянець, коли її син ще був в ув'язненні. На той момент його вже привезли після суду в колонію Омська, де він повинен був провести декілька років.

Віра Котелянець розповідала нам, що Женю в Омську підтримує етнічна українка Лідія Близнова. Ця жінка носила энергодарцю передачки і постійно була на зв'язку з його мамою. Вона щиро переживала, опікувалася чоловіком і навіть проводила у своєму місті поодинокі акції на підтримку Євгена та інших в'язнів Кремля, при цьому безстрашно використовувала українську символіку.

На щастя, Женя Панов вже вдома. А Лідія Близнова не забула його. Вчора, 6 червня, в День народження нашого земляка, вона виклала на своїй сторінці у Фейсбуці відео, де співає українську пісню. А також відпускає в небо Омська повітряні кульки кольорів українського прапора з прив'язаним до них аркушем паперу, на якому написано «Слава Україні».

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