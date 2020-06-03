Президента холдингу «1+1» офіційно висунули на Міністра культури

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Олександра Ткаченка офіційно висунули в міністри культури. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс відповідне подання до Верховної Ради. Про це NNS повідомляє з посиланням на detector.media.

Як стало відомо NNS , 3 червня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови № 3585 про призначення народного депутата від партії «Слуга народу», президента холдингу «1+1 медіа» Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.

Подання про призначення нового міністра за пропозицією депутатської фракції партії «Слуга народу» вніс до Верховної Ради прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

З 2019 року Олександр Ткаченко є народним депутатом від партії «Слуга народу». Він очолює парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Також він є президентом холдингу «1+1 медіа». До обрання народним депутатом пан Ткаченко багато років був генеральним директором групи «1+1 медіа» та каналу «1+1».

Нагадаємо, 1 червня фракція «Слуга народу» підтримала кандидатуру Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.

На брифінгу він розповів про свої перші плани на посаді міністра: запустити роботу нових державних агентств у сфері культури, розблокувати фінансування культурної сфери з державного бюджету, провести в Раді законопроєкт №3377 про підтримку культури і креативних індустрій.

Олександр Ткаченко запропонував на посаду голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики кандидатуру свого заступника в комітеті Микити Потураєва.

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