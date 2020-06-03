Суд зобов’язав ДБР відкрити справу проти Дубінського

Завантажте мобільний додаток сайту

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочати досудове слідство щодо ймовірного отримання народним депутатом від «Слуги народу» Олександром Дубінським румунського громадянства. Про це NNS повідомляє з посиланням на «Слідство.Інфо», яке посилається на судову ухвалу від 3 червня.

Як стало відомо NNS , суд задовольнив скаргу юриста Інституту розвитку регіональної преси (ІРРП) Олександра Волошина на бездіяльність слідчого ДБР і зобов’язав зареєструвати кримінальне провадження.

Зазначається, що після виходу розслідування «Слідства.Інфо» про намір Олександра Дубінського отримати румунський паспорт, а також кроки, які він для цього зробив, юрист ІРРП Олександр Волошин звернувся із заявою до правоохоронного органу. У заяві він вказав на ймовірне кримінальне правопорушення народного депутата за статтями «державна зрада» та «використання підроблених документів» і просив правоохоронців розпочати досудове розслідування.

Натомість Держбюро спрямувало цю заяву до Офісу генерального прокурора, мотивуючи це тим, що досудове розслідування щодо народного депутата може розпочати Генеральний прокурор. Відтак юрист ІРРП звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчих ДБР, яку Шевченківський райсуд Києва сьогодні задовольнив.

Раніше журналісти «Слідство.Інфо» розповідали, що Олександр Дубінський понад два роки тому подав документи на отримання громадянства Румунії. Щоб отримати всі принади паспорту держави Європейського союзу, він скористався спрощеною процедурою, яка передбачає наявність румунського коріння.

Чи отримав Дубінський паспорт громадянина Румунії, наразі нам невідомо. Але існують докази, що намір такий він мав і чимало кроків у цьому напрямку зробив. Зокрема, «Слідство.Інфо» отримало в розпорядження документи, які підтверджують, що у грудні 2017 року Олександр Дубінський подав заявку на отримання громадянства Румунії. Також про те, що він подавався на отримання румунського паспорта, нам підтвердило й джерело, яке має зв’язки в Міністерстві юстиції цієї країни.

Хоча в українському законодавстві чітко прописано, що добровільне набуття паспорта іншої держави є підставою для позбавлення українського громадянства. Для народного депутата ж втрата громадянства може стати причиною позбавлення мандату.

Раніше ми повідомляли: Очільник МОЗ Степанов вигнав депутатку, яка прийшла транслювати співбесіду на голову НСЗУ