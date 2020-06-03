Очільник МОЗ Степанов вигнав депутатку, яка прийшла транслювати співбесіду на голову НСЗУ

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звинуватив депутатку Верховної Ради від партії "Голос" Ольгу Стефанишину у зриві співбесіди з кандидатом на посаду керівника Національної служби здоров'я, передає Прямий, інформує NNS.

Інцидент стався у вівторок, 2 червня.

Степанов звинуватив депутатку в маніпуляціях через пряму трансляцію співбесіди, яку Стефанишина намагалася вести в Facebook.

На відео Стефанишина заявила, що хоче вести трансляцію співбесід, оскільки відбір на керівника служби з найбільшим в системі МОЗ бюджетом повинен бути прозорим.

Як пише Громадське, Степанов попросив народну депутатку вийти з кабінету і сказав, що вона хоче «зірвати проведення співбесід». Також він звернувся до учасника конкурсу, який говорив з міністром в режимі відеоконференції, і вибачився за те, що співбесіду потрібно призупинити. Своє незадоволення присутністю Стефанишиної він пояснив тим, що розмова, яку будуть транслювати у Facebook, є «дискримінаційною» щодо учасників конкурсу. Степанов наполягає, що народна депутатка порушує правила проведення конкурсу. Ольга Стефанишина це заперечує і вимагає від міністра надати документи, які б підтвердили його слова, що співбесіди не можна транслювати наживо.

Степанов водночас переконує, що записи усіх співбесід оприлюднять після оголошення результатів.

Окрім цього державна секретарка Міністерства охорони здоров'я Інна Солодка заявила, що депутатка не може транслювати конкурс та знаходитися в приміщенні, бо в країні діє карантин.

Згодом Степанов таки вигнав Стефанишину.

«Я визначу, в який спосіб провести далі співбесіди, щоб унеможливити таку вашу поведінку» — сказав Степанов і зачинив двері кабінету.

Пізніше Стефанишина на своїй сторінці у Facebook звернулася до президента Володимира Зеленського з вимогою проводити конкурси на важливі посади прозоро і чесно.

«Сьогодні в Міністерство охорони здоров'я України обирають голову ключового органу в медицині – НСЗУ Національна служба здоров'я України. І Міністр Максим Степанов вирішив, що він не те що президент, а вершитель людських доль. Бо користуючись епідемією COVID-19, ганьбить всі правила і норми. Пане Президенте, люди би хотіли, щоб на державні посади очільників обирали за чесним і прозорим конкурсом. Але Степанов вирішив, що конкурсу не буде...», - написала вона.

Також вона пояснила, що своїм вчинком намагалася показати суспільству, як обирають голову НСЗУ, щоб не допустити кишенькових призначень.

Раніше, як повідомляв Укрінформ, у спільній заяві ГО "Центр протидії корупції", експертної організації StateWatch, БО "100% Життя", БО "Пацієнти України" закликали міністра охорони здоров'я Максима Степанова провести 2 червня відкриті співбесіди з кандидатами на посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) і не призначати фігурантів антикорупційних розслідувань.