В ОП пояснили, чому Зеленський брав з собою до Оману Єрмака

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В Офіcі президента України пояснили, чому Володимир Зеленський брав з собою до Оману Андрія Єрмака. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Факти.

Як стало відомо NNS , Володимир Зеленський не робив таємниці зі своєї поїздку в Оман. Про це заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив «Вістям».

«Президент поїхав в поїздку з сім'єю. Це був приватний візит, в рамках якого він зустрівся з представниками різних органів влади Оману. Вранці того дня, на який у президента були призначені зустрічі, ми бачимо в одному із ЗМІ фотографію, на якій — Зеленський в Омані. Ми все одно через годину після першої зустрічі повідомили б: президент в Омані, провів зустріч, продовжує поїздку. Ми навіть не думали, що з цієї ситуації виникне такий скандал. Ніякого секрету в поїздці не було на зустрічах був фотограф, за ним готувалися релізи»,

— сказав Тимошенко.

За його словами, історії про те, що Зеленський зустрічався в Омані з російськими топ-чиновниками, — вигадані. Тимошенко стверджує, що президент був на відпочинку з сім'єю, а Андрій Єрмак поїхав з ним у якості давнього знайомого.

«Там були і інші його знайомі. Навіть якщо б у нього не було ніяких офіційних зустрічей — якщо б він просто полетів до Оману відпочити з сім'єю, Єрмаком та ще деякими хлопцями, то що? В чому ситуація? А половина тих людей, які писали обурені пости, були не на відпочинку на новорічні свята?»

— сказав заступник голови ОП.