У Раді почали збирати підписи за відставку Авакова (фото)

- 02 черв. 2020
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У Верховній Раді почали збирати підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, повідомив народний депутат зі «Слуги народу» Ігор Василів, передає Радіо Свобода, інформує NNS.
Депутат розмістив у Facebook фото листа для збору підписів.
Інший член «Слуги народу» Євгеній Шевченко закликав своїх колег із фракції публічно заявити про своє незадоволення роботою Авакова і відправити його у відставку.
Фото: Ігор Василів
Раніше ми писали: "Слуги народу" планують обговорити ймовірність відставки Авакова
Фракція партії «Голос» також закликала відправити Авакова у відставку.
«Фасадна реформа патрульної поліції не змінила поки суті системи. Системи, в якій продовжує відбуватися понад 60 тисяч катувань щороку. Поліція не захищає звичайних громадян, але дуже добре покриває своїх. Саме тому поліцейські, які вбили 5-річного Кирила Тлявова, зараз на свободі. Саме тому трапились Кагарлик і Бровари. І саме тому партія «Голос» вимагає відставки міністра Авакова», – заявила член фракції Інна Совсун з трибуни парламенту.
Нагадаємо, Аваков перебуває на посаді міністра внутрішніх справ України з лютого 2014 року.
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