«Слуги народу» підтримали кандидатуру Ткаченка на посаду міністра культури

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Фракція «Слуга народу» майже одноголосно підтримала голову комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, колишнього гендиректора каналу "1+1" Олександр Ткаченко на місце міністра культури. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ліга Новини.

Як стало відомо NNS , відповідну заяву в Telegram зробив нардеп від СН Олександр Качура. Рішення про підтримку кандидатури Ткаченка прийняли під час засідання фракції у понеділок. Водночас комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики очолить нардеп Микита Потураєв, заступник Ткаченка в комітеті.

Нагадаємо, в Україні майже 3 місяці немає міністра культури. 10 березня Кабмін поклав тимчасове виконання обов'язків міністра культури на Світлану Фоменко.

Раніше Ткаченко подавав декларацію кандидата на пост голови Київської міської державної адміністрації.