Венедиктова анонсувала примусовий привід Порошенка на допит

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Генпрокурор України Ірина Венедіктова анонсувала примусовий привід на допити для Порошенка. Про це NNS повідомляє з посиланням на СтопКор.

Як стало відомо NNS , Венедіктова в ефірі на одному з телеканалів заявила, що у разі, якщо ексглава держави Петро Порошенко продовжить "прогулювати" допити в ДБР, буде вирішуватися питання про його примусовий привід.

Вона зазначила, що наслідки "прогулів" для Порошенко все ж будуть і додала, що ГПУ і ДБР в цьому плані "рухаються суто в законі".

За її словами, підписання підозр щодо інших справ Порошенко відбудеться, коли для цього будуть законні підстави. Спочатку правоохоронці проведуть деякі процесуальні дії.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Андрій Деркач опублікував аудіозаписи розмови Петра Порошенка з ексвіце-президентом США Джозефом Байденом. У плівках міститься інформація, яка спонукала ГПУ завести справу на колишнього главу держави за фактом державної зради.

Також 26 травня експрезиденту був призначений допит в ДБР у справах про контрабанду картин, але він на нього не з'явився. Замість цього, в той же день він виставив дані полотна в музеї Івана Гончара і був присутній на їх виставці. По приїзду слідчих ДБР в музей для вручення повістки Порошенко, той уже покинув будівлю. Пізніше Печерський суд визнав силові обшуки в музеї незаконними.