Боєздатність повернутого з полону РФ катера «Нікополь» відновлено

Завантажте мобільний додаток сайту

Держпідприємство «Миколаївський суднобудівний завод» відновило боєздатність малого броньованого артилерійського катеру «Нікополь», повернутого з полону Росії. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт концерну «Укроборонпром».

Як стало відомо NNS, катер пройшов військову прийомку та залишив акваторію заводу, повернувшись на службу Військово-морських сил України.

«Відновлювальні роботи на «Нікополі» завершено, катер вже попрямував до пункту своєї постійної дислокації і готовий до виконання бойових завдань»,

– повідомив директор підприємства Валерій Калашніков.

Нагадаємо, малий броньований артилерійський катер «Нікополь» захопив спецназ РФ в районі Керченської протоки в листопаді 2018 роки. За рік Росія повернула Україні «Нікополь» разом із іншим броньованим катером та рейдовим буксиром у понівеченому стані.