Зеленський просив залучити його як потерпілого у справі Звіробій і Федини (заява)

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Володимир Зеленський просив залучити його як потерпілого у справі Звиробий і Федини. В мережі з'явилося фото заяви в правоохоронні органи від президента України. Про це NNS повідомляє з посиланням на u-news.com.ua.

Як стало відомо NNS , заява датується 7 листопада 2019 року. У ній Зеленський просить, щоб його залучили до провадження проти Марусі Звіробій і Софії Федини, як потерпілого. Фото опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат з команди Порошенка Олексій Гончаренко.

Нардеп виклав фото документа, в якому Зеленський звертається до СБУ, посилаючись на ролик, в якому Федина і Звіробій, цитуємо: «загрожують завдати шкоди моєму здоров'ю у зв'язку з моєю діяльністю державної президента України». Зеленський просить залучити його до справи в якості потерпілого.

Нагадаємо, в жовтні Звіробій разом з нардепом Фединою записала відео, присвячене президенту Зеленському, після того, як він на підвищених тонах поспілкувався з колишніми добровольцями в Золотому. У цьому ролику вони обговорювали різні способи вбивства Зеленського. Проти жінок завели кримінальну справу за погрози. Печерський районний суд Києва обрав Федині і Звіробій запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань. На початку травня суд відмовився продовжувати запобіжний захід для Звіробій.