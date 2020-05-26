На Донбасі сьогодні загинув український військовий

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Сьогодні, 26 травня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Донеччині. Ворог застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це NNS повідомляє з посиланням на вечірнє зведення штабу ООС.

Як стало відомо NNS , на жаль, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. За свої злочини ворог понесе заслужене покарання.

Раніше в штабі ООС повідомляли, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під ворожі обстріли з автоматичних станкових гранатометів потрапили українські захисники поблизу Водяного. У відповідь, з наявних вогневих засобів, наші воїни відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника.