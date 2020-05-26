Спецназ ДБР штурмував музей Гончара у Києві: що відбувається

У вівторок, 26 травня, співробітники Держбюро розслідувань увірвалися до Музею Івана Гончара у Києві, де відкрилася виставка картин з колекції Петра Порошенка, і заблокували вхід. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку музею у Фейсбуці.

«Сьогодні об 11:00 відбулася презентація для преси колекції картин родини Порошенків, що буде відкрита на огляд громади по завершенню карантину у Києві. Пізніше сталося незаконне вторгнення правоохоронних органів до споруди музею. Без рішення суду.

Представники ДБР заблокували вхід і перешкоджають потраплянню директора до приміщення музею, зокрема до зали із виставкою.

Слідчі увірвалися до будівлі, зламавши вхідні двері. Директором музею було подано заяву до поліції щодо пошкодження майна.

Нині представники ДБР знаходяться у приміщенні музею, інші представники ДБР перешкоджають потраплянню керівництва музею та журналістів до приміщення.

Вимагаємо від влади пояснення цих дій»,