Спецназ ДБР штурмував музей Гончара у Києві: що відбувається

- 26 трав. 2020
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У вівторок, 26 травня, співробітники Держбюро розслідувань увірвалися до Музею Івана Гончара у Києві, де відкрилася виставка картин з колекції Петра Порошенка, і заблокували вхід. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку музею у Фейсбуці.
«Сьогодні об 11:00 відбулася презентація для преси колекції картин родини Порошенків, що буде відкрита на огляд громади по завершенню карантину у Києві. Пізніше сталося незаконне вторгнення правоохоронних органів до споруди музею. Без рішення суду.
Представники ДБР заблокували вхід і перешкоджають потраплянню директора до приміщення музею, зокрема до зали із виставкою.
Слідчі увірвалися до будівлі, зламавши вхідні двері. Директором музею було подано заяву до поліції щодо пошкодження майна.
Нині представники ДБР знаходяться у приміщенні музею, інші представники ДБР перешкоджають потраплянню керівництва музею та журналістів до приміщення.
Вимагаємо від влади пояснення цих дій»,
- йдеться в повідомленні на сторінці музею.
Інформацію про штурм будівлі підтвердив також народний депутат від Євросолідарності Артур Герасимов.
За його словами, дії силовиків пов’язані з розпочатою ДБР проти Порошенка справою щодо «незаконного переміщення культурних цінностей».
«Зеленський на прес конференції пообіцяв пригоди Петру Порошенку. Але п’ять років президентства пройшли у суворій відповідності закону… Коли всі інші вивозили з України твори мистецтва і картини, він завозив і повертав. Причому купуючи офіційно, сплачуючи податки та декларуючи все офіційно. Для них було шоком, що картини виставили відкрито в Україні»,
— заявив Герасимов.
Нагадаємо, на 26 травня Державне бюро розслідувань викликало Порошенка на допит в якості свідка у справі щодо незаконного переміщення культурних цінностей. Але замість того, щоб прийти на допит п’ятий президент України презентував у музеї Гончара картини, які він, нібито, вивіз з України. Після цього слідчі ДБР прибули до будівлі музею.
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