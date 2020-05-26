Справа Шеремета: Кузьменко й Антоненкові продовжили арешт, Дугарь – змінили запобіжний захід

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Підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Про це NNS повідомляє з посиланням на Ракурс.

Як стало відомо NNS , суддя Віталій Писанець задовольнив клопотання сторони обвинувачення та продовжив арешт до 24 липня. Окрім того, раніше суд відмовив у відводі Писанця від розгляду клопотання прокуратури, про що просив захист Кузьменко. Аналогічне рішення суд ухвалив щодо іншого підозрюваного – Андрія Антоненка. Під вартою його триматимуть до 23 липня.

Також Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь, теж підозрюваній у справі Шеремета.

"Суд задовольнив клопотання прокурорів: змінив запобіжний захід з домашнього арешту на заставу в розмірі 168 тисяч гривень, зобов'язав надіти електронний браслет і поклав обов'язки перебувати в районі, в якому розміщена військова частина, де Яна проходить військову службу",

– зазначив адвокат Микола Ореховський.

Волонтер Вікторія Мірошниченко звернулася з приводу Яни Дугарь до спільноти. Вона закликає не допустити арешту військової та просить про допомогу.

«Я звертаюся до всіх військових, друзів та знайомих! Ми не повинні допустити, щоб після піврічного знущання та приниження честі та гідності, військового медика Яну Дугарь запроторили за грати. Дитина сирота, вона може покластися тільки на тих, кого захищала на фронті та на побратимів. На жаль, свобода має ціну... Сума застави 168 000 грн, яку треба назбирати за 5 днів. Нас тисячі, ми зможемо! 5169330521077674 В кого запитує код ЄДРПОУ 39548756 IBANUA623206490000026002052732662 В призначенні платежу як що запитує пишіть "на заставу Дугарь"

- написала Вікторія на своїй сторінці у Фейсбуці.

Нагадаємо, що 21 травня всім трьом підозрюваним у вбивстві змінили підозри – тепер слідство називає організаторами злочину "невстановлених осіб".

А вже 22 травня поліція завершила розслідування щодо підозрюваних у виконанні Шереметового вбивства.