Суд зобов’язав Офіс генпрокурора відкрити справу про держзраду представників ОПЗЖ

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Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками "Опозиційної платформи – за життя" державної зради через їхній візит до Держдуми РФ у березні, повідомляє Укрінформ, передає NNS.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише депутка із фракції "Голос" Соломія Бобровська.

"Печерський районний суд зобов'язав Офіс генерального прокурора внести відомості щодо вчинення представниками ОПЗЖ державної зради. Сподіваюсь, всі пам'ятають, як ОПЗЖ катались в Москву на особисті зустрічі з Путіним і депутатами Думи?" - написала Бобровська.

Депутат додала, що слідча суддя в ухвалі зазначила, що наведені відомості "дійсно свідчать про ознаки злочину".

Бобровська заявила, що за 24 години очікує від ОГП номер провадження, а також ефективного розслідування.

Скрін зі сторінки у Фейсбук Соломії Бобровської

Як повідомлялося, у березні делегація українських народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві. У партії заявили, що сторони обговорювали створення "парламентського виміру нормандського формату" в рамках роботи міжфракційного депутатського об'єднання "Міжпарламентський діалог в ім'я миру: Україна – Росія – Німеччина – Франція", створеного у Верховній Раді 12 листопада 2019 року.

Головне фото:

Зустріч делегації партії «Опозиційна платформа — За життя» з депутатами Держдуми Росії, 10 березня 2020 року. Фото: «Опозиційна платформа — За життя»