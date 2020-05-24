В Україні проходить акція «Рік Зеленського – рік реваншу» 24 травня

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У Києві та інших містах України сьогодні, 24 травня, проходить акція «Рік Зеленського – рік реваншу». Про це NNS повідомляє з посиланням на всеукраїнські ЗМІ.

Так, «Радіо Свобода» пише, що акція наразі триває в центрі Києва, на майдані Незалежності. У ній бере участь приблизно одна тисяча людей, вони скандують «Стоп реванш», «Ні капітуляції» та інші гасла.

Організатором акції виступає «Рух опору капітуляції», учасники якого називають його позапартійним громадським об’єднанням. Промовці зі сцени закликають українську владу не допустити легітимізації підтримуваних Росією угруповань, які контролюють нині окремі частини Донецької та Луганської областей.

Серед учасників акції в Києві - колишні депутати Верховної Ради Тетяна Чорновол, Андрій Левус, Андрій Тетерук, ексміністр освіти Сергій Квіт та інші відомі особи.

Про заплановані в українських містах акції до річниці перебування Володимира Зеленського на посаді президента ідеться в соцмережах у повідомленнях спільноти, яка називає себе «штабом спротиву капітуляції».

За інформацією кореспондента Радіо Свобода в Запоріжжі, до спільноти увійшли понад 10 волонтерських, ветеранських та партійних організацій. Цього тижня одного з членів «штабу», керівника місцевого осередку організації «Демсокира» через акцію викликали на бесіду до обласного управління поліції.

«Щоб не допустити порушень громадського порядку, співробітники столичної поліції, гвардійці, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на посилене чергування. Звертаємося до організаторів та учасників із проханням дотримуватися карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок», — повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Видання Високий замок повідомляє, що у Дніпрі всеукраїнська акція протесту «Стоп реванш», організована «Рухом опору капітуляції», стартувала біля Дніпропетровській ОДА. Неподалік сцени, крім учасників, зібралася і велика кількість поліцейських.

У Запоріжжі на акцію теж зібралося багато людей. Водночас усі учасники в масках і намагаються тримати соціальну дистанцію.

Акції також проходять у Львові, Миколаєві та інших містах України.