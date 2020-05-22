На окупованому Донбасі скупчення важкої техніки біля населених пунктів - ОБСЄ

Завантажте мобільний додаток сайту

На окупованій Донеччині поблизу населеного пункту було зафіксовано танки Т-72. Бойовики наражають на небезпеку мирних мешканців. Про це NNS повідомляє з посиланням на Главком, який посилається на пресцентр Операції об’єднаних сил.

Незаконні збройні формування Російської Федерації свідомо не виконують Мінські угоди та постійно порушують існуючі домовленості щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування.

«За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, опублікованого 20 травня, під час спостережного польоту безпілотного літального апарату Місії на непідконтрольних урядові України територіях, на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області було зафіксовано п’ять танків Т-72 та три 122 мм самохідні гаубиці 2С1 “Гвоздикаˮ. Також неподалік житлових будинків у селищі Комісарівка Луганської області було помічено шість гаубиць 2С1 “Гвоздикаˮ. Російські окупанти, порушуючи лінії відведення важкого озброєння, свідомо розміщують озброєння та військову техніку у житлових кварталах тим самим наражаючи на небезпеку мирних мешканців», – йдеться у повідомленні.