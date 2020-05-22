Російську повернуть на телебачення? Зеленський зробив скандальну заяву

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Президент України Володимир Зеленський зробив скандальну заяву про мову на телебаченні. Про це він сказав 20 травня під час своєї прес-конференції, передає NNS з посиланням на vgolos.com.ua.

Так, він заявив, що “мовне питання в Україні штучне”. Також президент України вважає, що в Україні “повинна бути мовна справедливість”. Він переконує, що вже скоро переглянуть усі квоти на українському телебаченні.