Минобороны объявило призыв офицеров запаса

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Министр обороны Иван Руснак подписал приказ о призыве на военную службу в июне-июле 500 офицеров запаса. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно приказу, подлежат призыву резервисты по 16 военно-учетным специальностям в возрасте до 43 лет, закончившие кафедры военной подготовки и не проходившие военную службу, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

Офицеры будут направлены на курсы переподготовки и повышения квалификации при военных вузах и военных учебных подразделениях для обязательной подготовки в течение трех месяцев.

Подготовка на курсах начнется со 2 июля. После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в военные части ВСУ.

Как сообщалось ранее, правительство 15 апреля изменило сроки призыва на срочную военную службу в 2020 году. Согласно решению, весенний призыв перенесен с апреля-мая на май-июль.