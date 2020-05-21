Ворожа міна влучила в автомобіль. На Донбасі сьогодні знову втрати

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На Донбасі сьогодні, 21 травня, Україна знову понесла втрати. У військовий автомобіль влучила ворожа міна. Про це NNS стало відомо з повідомлення штабу ООС.

Як стало відомо NNS , збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 21 травня, на Луганщині, внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув український військовий. Також один військовослужбовець отримав поранення та ще четверо – бойові травмування. Постраждалих воїнів було доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.

Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця й наголошує, що такі злочинні дії окупантів не залишаться безкарними.

Для придушення вогню противника підрозділи Об’єднаних сил застосували наявне озброєння. Втрати загарбників уточнюються.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вчора, 20 травня, один український військовий загинув, шестеро отримали поранення. Троє – важкі.