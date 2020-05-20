Пресс-конференция Зеленского сегодня: когда и где смотреть?

- 20 трав. 2020
- Перегляди: 401
Завантажте мобільний додаток сайту
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет пресс-конференцию. Мероприятие начинается в 10:30. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК Украина.
Как стало известно NNS , место проведения - парковая часть Мариинского дворца. В связи с карантинными мерами, количество участников пресс-конференции будет ограничено. От каждого СМИ могут аккредитоваться по одному журналисту и одному фотографу или оператору.
Где смотреть
Онлайн-трансляция мероприятия пройдет на официальных страницах Офиса президента в соцсетях. Сигнал трансляции будет доступен по следующим ссылкам:
- rtmp: //83.142.234.242/live/tv
- rtmp: //83.142.234.245/live/tv
- Также сигнал будет раздаваться через ЦКУ.
Ранее анонсировалось, что Зеленский планирует рассказать о результатах работы за 12 месяцев на посту главы государства. Пресс-конференцию 2020 президент дает ровно через год после своей инаугурации, которая проходила в Мариинском парке 20 мая 2019.
Именно во время провозглашения этой инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов, а также определил первоочередной задачей - прекращение огня на Донбассе. Тогда он требовал, чтобы нардепы приняли законы о депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также избирательный кодекс, который предусматривает голосование по открытым избирательным спискам.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!