Пресс-конференция Зеленского сегодня: когда и где смотреть?

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет пресс-конференцию. Мероприятие начинается в 10:30. Об этом NNS сообщает со ссылкой на РБК Украина.

Как стало известно NNS , место проведения - парковая часть Мариинского дворца. В связи с карантинными мерами, количество участников пресс-конференции будет ограничено. От каждого СМИ могут аккредитоваться по одному журналисту и одному фотографу или оператору.

Где смотреть

Онлайн-трансляция мероприятия пройдет на официальных страницах Офиса президента в соцсетях. Сигнал трансляции будет доступен по следующим ссылкам:

rtmp: //83.142.234.242/live/tv

rtmp: //83.142.234.245/live/tv

Также сигнал будет раздаваться через ЦКУ.

Ранее анонсировалось, что Зеленский планирует рассказать о результатах работы за 12 месяцев на посту главы государства. Пресс-конференцию 2020 президент дает ровно через год после своей инаугурации, которая проходила в Мариинском парке 20 мая 2019.

Именно во время провозглашения этой инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов, а также определил первоочередной задачей - прекращение огня на Донбассе. Тогда он требовал, чтобы нардепы приняли законы о депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также избирательный кодекс, который предусматривает голосование по открытым избирательным спискам.