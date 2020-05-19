Рада не стала розглядати закон про подвійне громадянство

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Верховна Рада України сьогодні, 19 травня, не розглядала в першому читанні суперечливий законопроєкт про подвійне громадянство. Про це NNS повідомляє з посиланням на Прямий.

Як стало відомо NNS , спочатку проєкт закону № 2590 був включений до порядку денного сьогоднішнього засідання. Але спікер Парламенту Дмитро Разумков оголосив про рішення зняти документ з розгляду. Він нагадав, що напередодні на погоджувальній раді було озвучено пропозицію про зняття законопроєкту з порядку денного на 19 травня.

“Була пропозиція, вона звучала на погоджувальній раді. Після цього і на нашому засіданні з головами депутатських фракцій і груп. Це те, щоб сьогодні зняти з розгляду питання щодо подвійного громадянства”, – зазначив Разумков.

Заперечень від депутатських фракцій та груп не надійшло, і документ був знятий з розгляду.

Зазначими, що законопроєкт № 2590 був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Документом, зокрема, пропонується: розширити коло осіб, які отримують громадянство України за територіальним походженням.

Для отримання громадянства України замість подання зобов’язання припинити іноземне громадянство можна буде подавати декларацію про відмову від нього. Дану норму пропонується поширити на:

• осіб, які уклали контракт на проходження військової служби в Збройних силах України;

• осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес;

• осіб, які є громадянами держави-агресора або держави-окупанта, які зазнали в цій країні переслідувань за політичні переконання.