Росія перекинула на Донбас танки та вагони боєприпасів (відео)

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Командування Збройних сил Російської Федерації перекинуло в Донбас більше десяти танків, вісім броньованих бойових машин і три вагони боєприпасів під виглядом логістичного забезпечення бойової підготовки військ у літньому періоді навчання. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-центр Міноборони України.

Як стало відомо NNS , відповідну заяву зробив представник прес-центру Міноборони Михайло Шаравара під час прес-брифінгу у вівторок, 19 травня. Відзначається, що бойовики в Донбасі підсилюють готовність до застосування з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Згідно з даними розвідки, танки, боєприпаси і бойові машини були доставлені ще минулого тижня. Як відзначають в ГУР, російські пропагандисти намагаються виправдати збільшення обсягів поставок зброї на тимчасово окуповану територію Донецької і Луганської областей нібито «загрозою наступу» підрозділів Об'єднаних сил наприкінці травня.