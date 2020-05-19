Верховна Рада разблокировала «антиколомойский» закон

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Верховная Рада на заседании 19 мая отклонила постановления №2571-д-П и №2571-д-П1 об отмене результатов голосования о принятии во втором чтении и в целом законопроекта №2571-д (так называемого "антиколомойского" закона). Об этом NNS сообщает со ссылкой на Лига.Финансы.

Как стало известно NNS , за постановление 2571-д-П1, которое 13 мая зарегистрировал депутат от Слуги народа Александр Дубинский проголосовали 84 народных депутата, а за аналогичное постановление 2571-д-П внефракционного Антона Полякова - 78.

В результате банковский закон разблокирован для подписания спикером Верховной Рады и президентом Украины.

Законопроект №2571-д - это пул изменений в банковское законодательство, которые в том числе касаются судебных разбирательств вокруг решений Национального банка. Закон касается всех банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014-2015 годов.

Документ уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными, но не могут вернуть контроль над финучреждениями. При этом они могут претендовать на материальную компенсацию, но для этого должны доказать свои убытки с помощью международного аудитора.

Закон прямо повлияет практически на все судебные процессы, которые идут вокруг национализации ПриватБанка.

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2571-д, который является последним условием МВФ для предоставления финансирования Украине. Однако в этот же день в Раду зарегистрировали два постановления, заблокировавшие подписание закона спикером парламента и президентом.

Премьер Денис Шмыгаль рассчитывает, что меморандум с МВФ подпишут до конца мая.

Ранее сегодня Юлия Тимошенко заявила, что фракция Батькивщина обратится в Конституционный суд относительно соответствия Конституции принятого Верховной Радой законопроекта №2571-д.