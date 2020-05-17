Екс-президент Світового конгресу українців розкаявся у підтримці Зеленського

Завантажте мобільний додаток сайту

Нью-йоркський адвокат, доктор права, президент Світового конгресу українців у 1998-2008 роках Аскольд Лозинський у своїй статті для українсько-американського тижневика Час і події (Чикаго) написав, що починає каятися у тому, що підтримував Володимира Зеленського під час передвиборчої кампанії у 2019 році. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання «Патріот Донбасу».

«Перебування Соколова та Бабікова на чолі ДБР, а Венедіктової на посаді Генпрокурора – чергова велика помилка президента України Володимира Зеленського, «яка межує з політичною маніпуляцією, а то й національною зрадою». Представники ООН ніколи не вимагали скасування амністії майданівців. А стараннями Венедіктової, Бабікова і Соколова «Майдан Гідності перетворять на переворот», і тоді «вторгнення Путіна у Крим та Донбас стане закономірним», - написав Аскольд Лозинський.

Аскольд Лозинський наголосив, що прагнення нинішнього керівництва ДБР та ГПУ скасувати недоторканість для майданівців та близькі професійні відносини між ними прямо суперечать рекомендаціям місії ООН.

Він нагадав слова Соколова, який говорив про те, що ДБР поставило перед собою найголовніше завдання – встановити осіб, які причетних до злочинів під час масових акцій протестів Революції Гідності. «Тому Бюро не може ігнорувати рекомендації міжнародної організації такого рівня (Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні – ред.) і врахує їх у подальшій роботі».

І підкреслив, що представники ООН ніколи не вимагали скасування амністії майданівців. Це є підробка та маніпуляції.

«Таку підробку хіба важко вигадати, але у двох звітах цієї місії ООН з 15 квітня 2014 року і з 15 травня 2014 між рекомендаціями немає і слова про потребу скасувати закон про недоторканість. Цю Місію, до речі, на запрошення нової влади в Україні влаштував Іван Сімонович, заступник генерального секретаря ООН, відомий усім українцям, котрі працювали при ООН у Нью-Йорку. Він за національністю хорват, а за освітою юрист. Сімонович відрізняється від інших кар’єрних дипломатів в ООН своєю врівноваженістю та прихильністю до спроб України стати демократичною державою. Рівночасно він – професійна особистість, яка відкидає будь-які політичні маніпуляції, які межують з корупцією. У Звіті Місії з 15 травня 2014 року вказано, що нова влада в України звернулася для повного розслідування не тільки до ООН, але також до Міжнародного Кримінального Суду, подаючи себе під юрисдикцію, згідно з Римським законом, що Україна підписала ще 2000 року, але ще не ратифікувала. Крім того, у тому ж звіті подано, що Генеральний Секретар Ради Європи зініціював Міжнародний дорадчий семінар для нагляду за юридичним дослідженням конфронтацій під час Майдану від 30 листопада 2013 до 21 лютого 2014», –Лозинський.

Він підкреслив, що у рекомендаціях Місії ООН мова йшла не про скасування амністії, а про забезпечення незалежності ДБР як у самому розслідуванні, так і від прокуратури.

«Що є найбільш незрозумілим щодо Венедиктової, ГПУ, Соколова, ДБР, – це те, що у звіті Місії ООН з 15 квітня є дуже точно написано між рекомендаціями не про скасування закону про амністію для протестувальників Майдану, а радше: «Забезпечити інституційну незалежність Державного Бюро Розслідування… Є дуже важливим забезпечити, щоби цей новий орган був незалежним від Офісу прокурора», – процитував він.

Експрезидент Світового конгресу українців нагадав, що Олександра Бабікова призначила саме Ірина Венедіктова, яка є зараз чинним генеральним прокурором, призначеним Зеленським. І зробила вона призначення вже тоді, коли була в. о. директора ДБР.

«Це дуже грубо вшите. Мабуть, такі маніпуляції і передбачав Сімонович. Як же це могли оминути Венедіктова і Соколов?», – продовжує Лозинський.

Він впевнений, що стараннями Венедіктової, Бабікова та Соколова можна «Майдан Гідності перетворити на переворот», тоді «вторгнення Путіна у Крим та Донбас стане закономірним».

«Тут нема альтернатив. Венедіктова, Бабіков і Соколов мусять відійти. І що, хіба ще раз скажемо, що президент помилився. Скільки дозволяється таких помилок, які межують з політичною маніпуляцією, а то й національною зрадою», – наголосив він.

І додав, що жалкує про свої слова щодо Зеленського під час виборчої кампанії.

«Я особисто починаю каятись, що я колись писав, що нема нічого страшного, коли стане президентом Володимир Зеленський», – підсумував Лозинський.