Саакашвили назвал основное достижение Зеленского

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Как сообщалось ранее опальный грузинский политик Михеил Саакашвили был назначен президентов Украины Владимиром Зеленским на должность главы Исполнительного комитета реформ. Оценивая Зеленского в качестве главы страны, бывший президент Грузии назвал его основное достижение. Об этом NNS сообщает со ссылкой на издание Стена.

Как стало известно NNS , в эфире популярного политического ток-шоу "Право на владу", Саакашвили заявил, что главная заслуга президента состоит во том, что он "не скурвился".

Бывший президент Грузии заявил, по его мнению, самым большим достижением Зеленского стало то, что "он не скурвился, что он не стал вором. У него не появилось "любих друзів", он не принимает участия в коррупции".

Кроме того, Саакашвили подчеркнул, что если бы сомневался в порядочности Зеленского, то не стал бы ему помогать и принимать какие-либо предложения относительно должностей.

Также по мнению бывшего президента Грузии, вторым достижением является то, что "власть не руководит страхом". По мнению Саанашвили, Зеленский поставил себя на уровень с народом, и общается с народом на равных.

"Он не разговаривает со своим народом как-то сверху, как-то униженно. Зеленский поставил себя на уровень с народом", — заявил новоназначенный глава Исполкома реформ.