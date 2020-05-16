Разумков назвав умову повернення Криму

Завантажте мобільний додаток сайту

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що питання повернення анексованого Криму - важкий і тривалий процес. Про це NNS повідомляє з посиланням на newsone.ua, який, в свою чергу, посилається на інтерв'ю Разумкова Радіо Свобода.

Як стало відомо NNS , за словами Разумкова, питання деокупації Криму не повинен зніматися з порядку денного, а також різними способами має опрацьовуватися на різних рівнях.

"Також ми не повинні втрачати комунікацію з окупованими територіями і Донбасу і Криму. Тому що останні роки цей процес відійшов на другий план", - додав спікер ВР.

Разумков зазначив, що зараз головними методами повернення окупованих Росією територій є міжнародне тиск і економічні санкції. Однак, як стверджує голова парламенту, швидко повернути ці території не вдасться.

"Швидко ми цього не зробимо, але і залишати чи віддавати свої території - це теж неможливо", - підкреслив він.